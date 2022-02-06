Сакки: «Милан» умеет ждать»

Легендарный наставник «Милана» Арриго Сакки доволен победой «россонери» в принципиальнейшем дерби с «Интером». По словам Сакки, этот матч еще раз подтвердил непредсказуемость футбола, а также то, что «Милан» умеет выжидать.

- Кто-то сказал, что в 90-минутном матче может отражаться наша история, и я думаю, что это так и есть. Кто мог подумать после первого тайма, что «Милан» выиграет? Вообще никто. Футбол этим и прекрасен - своей непредсказуемостью. «Интер» расслабился, совсем по-нашему, по-итальянски. «Милан» пострадал, но в итоге показал, что он умеет ждать, - заявил Сакки, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.