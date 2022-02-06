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Чемпионат Италии. Серия А

Сакки: «Милан» умеет ждать»

06 Февраля 2022 • 14:03 Комментировать
Интер Милан
1:2
Милан
окончен

Легендарный наставник «Милана» Арриго Сакки доволен победой «россонери» в принципиальнейшем дерби с «Интером». По словам Сакки, этот матч еще раз подтвердил непредсказуемость футбола, а также то, что «Милан» умеет выжидать.

- Кто-то сказал, что в 90-минутном матче может отражаться наша история, и я думаю, что это так и есть. Кто мог подумать после первого тайма, что «Милан» выиграет? Вообще никто. Футбол этим и прекрасен - своей непредсказуемостью. «Интер» расслабился, совсем по-нашему, по-итальянски. «Милан» пострадал, но в итоге показал, что он умеет ждать, - заявил Сакки, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

«Милан» одержал волевую победу в противостоянии с «Интером», чего с ним не случалось с 2004 года.
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арриго Сакки
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