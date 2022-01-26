Ультрас «Интера» собираются бойкотировать дерби с «Миланом»

Ультрас миланского «Интера» намерены бойкотировать матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором их команде будет противостоять «Милан». По данным Football Italia, фанаты недовольны регламентом посещения стадионов в Серии А.

Согласно коронавирусным ограничениям, на предстоящем поединке можно будет заполнить лишь 50 процентов стадиона. Этого явно недостаточно, чтобы разместить всех желающих посетить игру. Именно этот факт вызвал негодование со стороны ультрас, решивших объявить бойкот.

Миланское дерби состоится в субботу, 5 февраля. Номинальным хозяином поля будет считаться «Интер».