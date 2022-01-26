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«Ливерпуль» может включиться в борьбу за Дибалу

26 Января 2022 • 16:52 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
05.02 20:00

«Ливерпуль» в ближайшее время может включиться в борьбу за нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу. По информации Football Italia, руководство «красных» всерьёз рассматривает вариант с приглашением аргентинца ближайшим летом.

Контракт Дибалы с «Ювентусом» истекает в июле 2022 года. По многочисленным сообщениям из итальянской прессы, футболист уже принял решение о том, что не продлит соглашение и покинет Турин ближайшим летом.

Тем не менее, главным фаворитом на подписание Дибалы является миланский «Интер», который уже успел провести с аргентинцем переговоры. В этом сезоне на счету Дибалы 7 голов и 3 ассиста в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ювентус Пауло Дибала
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