Брозович интересен «Барселоне»

Хорватский полузащитник Марсело Брозович - один из тех игроков, которыми «Барселона» хотела бы усилить состав летом. Такую информацию сообщает испанское издание Sport.es. Впрочем, в «Интере» действиями 29-летнего вице-чемпиона мира также довольны, недавно миланцы предложили Брозовичу подписать новый контракт, и тот даже согласился сделать это, хотя официального сообщения так и не последовало.

Возможно, потому что у хорвата есть и другие предложения - в частности, еще недавно им интересовался и «Ньюкасл». Брозович перебрался в «Интер» семь лет тому назад - в январе 2015 года. До этого он защищал цвета хорватских клубов «Хрватски Драговоляц», «Локомотива» и загребское «Динамо».