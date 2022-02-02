Зимнее трансферное окно стало для болельщиков «Милана» лишь формальностью – руководство клуба пыталось усилить состав в преддверии возможной борьбы за чемпионство Серии А, но завершить потенциально громкие сделки так и не удалось.

Речь идет о защитнике Свене Ботмане, который должен был заменить травмированного Симона Кьяера, и хавбеке Ренату Саншеше, отказавшего «россонери» в последний день января. Однако «Милан» предпримет очередные попытки подписать футболистов «Лилля» уже летом, об этом уверяют журналисты Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что это и есть приоритетные цели клуба, начавшего ранее активные поиски новых футболистов в свете ухода Алессио Романьоли и Франка Кесси, до сих пор не согласовавших условия пролонгации контрактов.