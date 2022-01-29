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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру: «В Италии судьи свистят больше, чем в Англии»

29 Января 2022 • 16:21 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
05.02 20:00

Нападающий «Милана» Оливье Жиру сравнил судей Серии А с арбитрами из АПЛ. По словам чемпиона мира, в Италии судьи свистят фол даже при лёгких контактах, чего нельзя сказать о чемпионате Англии.

«Мне пришлось адаптироваться к судьям. Здесь они свистят даже при лёгком контакте. В АПЛ всё было наоборот», – цитирует слова Жиру Football Italia.

Отметим, что ранее Жиру выступал в Англии за «Арсенал» с 2012 по 2018 год, а затем за другой лондонский клуб – «Челси», в котором француз провёл три с половиной сезона. В стане «пенсионеров» Жиру выиграл Кубок Англии, Лигу Европы и Лигу чемпионов. Игрок перешёл в «Милан» летом 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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