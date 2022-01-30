Кайседо: «Я тут благодаря Симоне Индзаги»

Фелипе Кайседо стал первым эквадорцем, который оказался в «Интере», и 34-летний игрок гордится этим фактом. Теперь за всю историю существования клуба его представляли игроки из 50 разных стран - Эквадор стал как раз 50-й страной. Кайседо заявил, что очень благодарен Симоне Индзаги, который помнит игрока по «Лацио» и решил продолжить сотрудничество, едва лишь представилась возможность.

- Я очень взволнован, прежде всего я хочу поблагодарить господина Индзаги, который сделал все, чтобы я тут оказался. Горжусь, что стал первым эквадорцем в «Интере». Постараюсь оправдать ожидания, - заявил Кайседо, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.