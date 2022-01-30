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Чемпионат Италии. Серия А

Кайседо: «Я тут благодаря Симоне Индзаги»

30 Января 2022 • 08:12 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
05.02 20:00

Фелипе Кайседо стал первым эквадорцем, который оказался в «Интере», и 34-летний игрок гордится этим фактом. Теперь за всю историю существования клуба его представляли игроки из 50 разных стран - Эквадор стал как раз 50-й страной. Кайседо заявил, что очень благодарен Симоне Индзаги, который помнит игрока по «Лацио» и решил продолжить сотрудничество, едва лишь представилась возможность.

- Я очень взволнован, прежде всего я хочу поблагодарить господина Индзаги, который сделал все, чтобы я тут оказался. Горжусь, что стал первым эквадорцем в «Интере». Постараюсь оправдать ожидания, - заявил Кайседо, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фелипе Кайседо
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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