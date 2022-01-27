На днях итальянская пресса писала об интересе «Милана» к нападающему «Арсенала» Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который своим поведением поставил крест на дальнейшей карьере в лондонском клубе.

Однако вряд ли можно ожидать, что габонец в конечном итоге все же окажется в стане «россонери». Такими предположениями поделилось британское издание Daily Star, ссылаясь на требования форварда по зарплате.

Согласно источнику, Обамеянг хотел бы получать в «Милане» в два раза больше, чем его конкурент по позиции Златан Ибрагимович. Добавим, что годовой оклад шведа в команде составляет около семи миллионов евро.