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Обамеянг потребовал у «Милана» зарплату в два раза выше, чем у Ибрагимовича слухи

27 Января 2022 • 20:46 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
05.02 20:00

На днях итальянская пресса писала об интересе «Милана» к нападающему «Арсенала» Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который своим поведением поставил крест на дальнейшей карьере в лондонском клубе.

Однако вряд ли можно ожидать, что габонец в конечном итоге все же окажется в стане «россонери». Такими предположениями поделилось британское издание Daily Star, ссылаясь на требования форварда по зарплате.

Согласно источнику, Обамеянг хотел бы получать в «Милане» в два раза больше, чем его конкурент по позиции Златан Ибрагимович. Добавим, что годовой оклад шведа в команде составляет около семи миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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