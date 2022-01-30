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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру рассказал об отличиях в судействе в Италии и Англии

30 Января 2022 • 06:50 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
05.02 20:00

Оливье Жиру долгое время играл за «Арсенал», но сейчас он перебрался в «Милан», где достаточно удачно адаптировался и помогает клубу бороться за высшие награды итальянского чемпионата. Как пояснил Жиру, ему помогли некоторые познания в итальянском языке:

- Мне было легко наладить общий язык с другими игроками, потому что еще до приезда в Италию я знал кое-какие слова по-итальянски, благодаря корням моей бабушки. С другой стороны, в «Милане» есть игроки, которые немного говорят по-французски, и это также помогло мне. Да и в целом, понимать, что хочет от меня тренер, не так и сложно, это опыт. Труднее было адаптироваться к тому, что в Серии А, в отличие от АПЛ, свистят даже при легких контактах, - заявил Жиру, слова которого приводит Football Italia.

В текущем сезоне Жиру сыграл в 14 матчах, в которых забил пять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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