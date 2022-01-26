«Интер» согласовал трансфер Госенса

Миланский «Интер» согласовал приобретение защитника «Аталанты» Робина Госенса. Об этом у себя в «Твиттере» сообщил Фабрицио Романо. По словам итальянского журналиста, «Интер» возьмёт немца в аренду до конца сезона с обязательным правом выкупа за 25 миллионов евро.

Отмечается, что ради переезда на «Джузеппе Меацца», Госенс отказал другому заинтересованному в его услугах клубу – английскому «Ньюкаслу».

В этом сезоне Госенс всего 6 раз выходил на поле в Серии А. В этих поединках немецкий защитник отметился одним забитым мячом. Большую часть сезона футболист пропустил из-за повреждения.