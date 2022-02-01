Ботман подтвердил интерес «Милана» и «Ньюкасла»

Центральный защитник французского «Лилля» Свен Ботман подтвердил, что этой зимой в его услугах был заинтересованы «Милан» и «Ньюкасл». При этом футболист не стал исключать, что присоединится к одному из этих клубов ближайшим летом.

«Их предложения были конкретными. Я не знаю, к какому из этих клубов я хотел бы присоединиться. Все говорят о деньгах, но проект тоже очень важен. Посмотрите откуда начинали «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Было бы здорово стать частью такого проекта. Сейчас я чувствую себя хорошо в «Лилле». Мы играем в Лиге чемпионов и у меня важная роль в клубе. Но иногда ты должен пользоваться некоторыми возможностями, поэтому, возможно, следующим летом я сделаю новый шаг», – заявил Ботман в интервью Ziggo Sport.