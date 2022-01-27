Ориги предложили «Интеру», но клуб хочет нападающего «Сассуоло»

Миланский «Интер» получил предложение от «Ливерпуля» купить их бельгийского нападающего Дивока Ориги. Тем не менее, по сообщениям Football Italia, «нерадзурри» нацелены на приобретение форварда «Сассуоло» Джанлуки Скамакки.

Отмечается, что «Интер» уже успел отказаться от Ориги. Бельгийский форвард является запасным нападающим «Ливерпуля» уже на протяжении нескольких сезонов. Что касается Скамакки, то главный тренер сборной Италии Роберто Манчини недавно заявил, что форвард может стать основным в «скуадра адзурре» на чемпионате мира 2022 года.

В этом сезоне Скамакка забил 9 голов в чемпионате Италии.