Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ориги предложили «Интеру», но клуб хочет нападающего «Сассуоло»

27 Января 2022 • 16:45 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
05.02 20:00

Миланский «Интер» получил предложение от «Ливерпуля» купить их бельгийского нападающего Дивока Ориги. Тем не менее, по сообщениям Football Italia, «нерадзурри» нацелены на приобретение форварда «Сассуоло» Джанлуки Скамакки.

Отмечается, что «Интер» уже успел отказаться от Ориги. Бельгийский форвард является запасным нападающим «Ливерпуля» уже на протяжении нескольких сезонов. Что касается Скамакки, то главный тренер сборной Италии Роберто Манчини недавно заявил, что форвард может стать основным в «скуадра адзурре» на чемпионате мира 2022 года.

В этом сезоне Скамакка забил 9 голов в чемпионате Италии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дивок Ориги Джанлука Скамакка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
16:45 · Италия. Серия А
Ориги предложили «Интеру», но клуб хочет нападающего «Сассуоло»
16:12 · Италия. Серия А
​Футболиста «Сассуоло» арестовали – его обвиняют в хранении оружия
14:55 · Италия. Серия А
Возможен ли трансфер Миранчука ​в «Лацио» - в римском клубе высказались
14:41 · Англия. Премьер-лига
Моуринью всё ещё надеется, что Джака перейдёт в «Рому»
13:36 · Италия. Серия А
Госенс проходит медосмотр в «Интере» 1
13:26 · Италия. Серия А
«Монако» отдал Пеллегри в аренду «Торино» официально
12:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предлагает контракт звёздному нападающему «Ювентуса»
11:01 · Италия. Серия А
Украинский форвард может заменить Белотти в «Торино»
09:37 · Италия. Серия А
«Ювентус» назвал игрока, которого отправит в аренду
08:46 · Англия. Премьер-лига
Дибала готов перейти в английский топ-клуб 3
08:27 · Россия. Премьер-лига
«Химки» заинтересованы в Кокорине, но не хотят платить за его трансфер
08:19 · Италия. Серия А
«Наполи» назвал клубам АПЛ стоимость Осимхена
00:22 · Италия. Серия А
«Торино» видит в Довбике замену Белотти
26 Января
22:55 · Италия. Серия А
Гулам близок к «Лацио»
22:39 · Италия. Серия А
Травма Ибрагимовича: швед настроен оптимистично
Все новости
Рекомендуем