Новичок «Милана» боготворит Ибрагимовича

Как мы уже сообщали, впервые за последние тридцать лет «Милан» приобрел футболиста у белградской «Црвены Звезды» - тогда, в 1992, это был Деян Савичевич, а сейчас в стан «россонери» перешел 18-летний Марко Лазетич. Конечно, ему пока далеко до славы Савичевича, но и «Милан» ныне далеко не столь статусное место, как в период своей наивысшей славы в 90-е.

Между тем кумиром Лазетича является другой игрок с балканскими корнями - Златан Ибрагимович. Как сообщил новобранец «Милана» в интервью La Gazzetta Dello Sport, на двери его личного шкафа в раздевалке «Црвены Звезды» даже висела фотография Ибрагимовича - причем именно в футболке «Милана».

Скоро он сможет выразить свое почтение Златану лично.