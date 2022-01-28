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Чемпионат Италии. Серия А

Новичок «Милана» боготворит Ибрагимовича

28 Января 2022 • 04:22 Комментировать
Интер Милан
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Милан
05.02 20:00

Как мы уже сообщали, впервые за последние тридцать лет «Милан» приобрел футболиста у белградской «Црвены Звезды» - тогда, в 1992, это был Деян Савичевич, а сейчас в стан «россонери» перешел 18-летний Марко Лазетич. Конечно, ему пока далеко до славы Савичевича, но и «Милан» ныне далеко не столь статусное место, как в период своей наивысшей славы в 90-е.

Между тем кумиром Лазетича является другой игрок с балканскими корнями - Златан Ибрагимович. Как сообщил новобранец «Милана» в интервью La Gazzetta Dello Sport, на двери его личного шкафа в раздевалке «Црвены Звезды» даже висела фотография Ибрагимовича - причем именно в футболке «Милана».

Скоро он сможет выразить свое почтение Златану лично. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Златан Ибрагимович Марко Лазетич
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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