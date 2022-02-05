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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: В моём возрасте лучше так активно не праздновать голы, как я это сделал после дубля Жиру «Интеру»

05 Февраля 2022 • 22:42 Комментировать
Интер Милан
1:2
Милан
окончен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли остался неимоверно рад победе в одном из главных дерби страны – принципиальный поединок с «Интером» складывался для «россонери» не лучшим образом, но дубль нападающего Оливьер Жиру перевернул ход встречи.

«Только что я посмотрел свой забег после второго гола… Знаете, в моем возрасте лучше так активно не реагировать, как я это сделал. Что касается игры, что парни не сдались и были вознаграждены. Хорошо, что мы становимся более опытными, этому поспособствовало наличие Ибрагимовича, Жиру, Кьяера, Маньяна. Это люди, которые уже знают вкус побед», - поделился Пиоли эмоциями на послематчевом интервью.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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