«Милан» может проиграть «Сассуоло» борьбу за нападающего

«Сассуоло» всерьёз намерен обойти «Милан» в борьбе за нападающего «Пизы» Лоренцо Лукку. По сообщениям Sky Sport Italia, «чёрно-зелёные» готовы начать переговоры с клубом из Серии B и намерены предложить за футболиста 10 миллионов евро.

21-летний Лоренцо Лукка в свои годы активно сравнивается с Лукой Тони. Рост в 201 сантиметр помогает молодому итальянцу быть настоящей угрозой в верховых единоборствах. Прошлым летом «Пиза» приобрела футболиста у «Палермо» за сумму около двух миллионов евро.

В этом сезоне Лукка забил 6 голов и отдал 2 ассиста в 17 поединках второго дивизиона чемпионата Италии.