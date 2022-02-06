«Милан» впервые с 2004 года одержал волевую победу в дерби

«Милан» великолепно вернулся в игру против «Интера», забив во втором тайме два мяча - подопечные Пиоли не просто ушли от поражения, но забили победный гол и вырвали победу с тремя полновесными очками. В последний раз «Милану» удавалось одержать волевую победу в дерби еще во времена Шевченко и Томассона - 21 февраля 2004 года.

Тогда «Интер» вел после первого тайма с преимуществом в два гола благодаря успехам Станковича и Дзанетти, но во втором тайме голы Томассона, Кака и Зеедорфа все перевернули, и в итоге победа осталась за «Миланом».