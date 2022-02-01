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Чемпионат Италии. Серия А

Шведский король наградил медалью Ибрагимовича

01 Февраля 2022 • 07:45 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
05.02 20:00

Заслуги Златана Ибрагимовича в шведском футболе оценены и королем Швеции - в Стокгольме прошла церемония вручения высших наград, которую провел августейший монарх.

Кроме Ибрагимовича, медаль «его Величества Короля» вручили еще и Каролина Cегер - полузащитница шведского клуба «Розенгард», для женского футбола фигура, столь же значимая как и Златан (220 матчей за сборную Швеции - это не шутки!). Более того, это количество матчей за сборную своей страны является рекордом не только для Швеции, но и для мирового женского футбола в целом, Cегер на шесть матчей опережает немку Бирджит Принц и свою соотечественницу Терез Шёгран.

Королевская медаль «его Величества Короля» была учреждена в 1814 году, и является второй по ценности медалью в Швеции после медали Серафимов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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