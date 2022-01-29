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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» подпишет новый контракт с Nike

29 Января 2022 • 07:08 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
05.02 20:00

Миланский «Интер» готовится подписать новый спонсорский контракт с компанией Nike, которая поддерживает команду с 2014 года. Ранее «Интер» поддерживали такие компании, как Pirelli, но продлившееся двадцать шесть лет (с 1995 года) партнерство прекратилось в прошлом году, сообщает fcinter1908.it.

Сейчас «Интер» сотрудничает также с Socios и Digitalbits, но, помимо этого, будет продлен контракт с Nike, при этом миланцы надеются на то, что новое соглашение будет приносить им 25 миллионов евро ежегодно (сейчас сумма выплат - ровно в два раза ниже, 12 с половиной миллионов евро).

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А.

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Интер Милан
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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