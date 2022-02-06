Ибрагимович отпраздновал победу в дерби у пульта диджея

Златан Ибрагимович не смог выйти на поле в матче против «Интера», но честь клуба спас другой ветеран - Оливье Жиру забил два гола в ворота злейшего соперника и вырвал победу, столь важную для клуба. Теперь «Милан» уступает «Интеру» лишь одно очко, хотя, надо заметить, сыграл на матч больше.

Однако отсутствие на поле не помешало Златану ярко отпраздновать победу - залечивающий повреждение нападающий встал за пульт диджея и выдал яркий перформанс энергичной музыки. Запись вдохновленного Златана можно посмотреть в его «Инстаграм»-аккаунте.

В текущем сезоне Ибрагимович появлялся на поле в пятнадцати матчах, забив при этом уже восемь голов.