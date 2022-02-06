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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович отпраздновал победу в дерби у пульта диджея

06 Февраля 2022 • 02:04 Комментировать
Интер Милан
1:2
Милан
окончен

Златан Ибрагимович не смог выйти на поле в матче против «Интера», но честь клуба спас другой ветеран - Оливье Жиру забил два гола в ворота злейшего соперника и вырвал победу, столь важную для клуба. Теперь «Милан» уступает «Интеру» лишь одно очко, хотя, надо заметить, сыграл на матч больше.

Однако отсутствие на поле не помешало Златану ярко отпраздновать победу - залечивающий повреждение нападающий встал за пульт диджея и выдал яркий перформанс энергичной музыки. Запись вдохновленного Златана можно посмотреть в его «Инстаграм»-аккаунте.

В текущем сезоне Ибрагимович появлялся на поле в пятнадцати матчах, забив при этом уже восемь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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