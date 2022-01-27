«Милан» удвоит зарплату Тео Эрнандеса более чем в два раза

«Милан» в скором времени продлит контракт со своим защитником Тео Эрнандесом, который на данный момент действует до лета 2024 года. По сообщениям Football Italia, по условиям нового соглашения итальянский клуб удвоит зарплату футболиста более чем в два раза.

Отметим, что на данный момент Тео Эрнандес занимает 17 место в зарплатной ведомости «Милана», зарабатывая чуть менее двух миллионов евро в год. Ситуация с контрактом породила слухи о возможном уходе Эрнандеса. По сообщениям прессы, в трансфере игрока были заинтересованы «Челси» и «ПСЖ».

В этом сезоне Эрнандес провёл 19 матчей за «россонери» в чемпионате Италии, в которых футболист отметился четырьмя голами и пятью ассистами.