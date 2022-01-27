Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» удвоит зарплату Тео Эрнандеса более чем в два раза

27 Января 2022 • 17:47 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
05.02 20:00

«Милан» в скором времени продлит контракт со своим защитником Тео Эрнандесом, который на данный момент действует до лета 2024 года. По сообщениям Football Italia, по условиям нового соглашения итальянский клуб удвоит зарплату футболиста более чем в два раза.

Отметим, что на данный момент Тео Эрнандес занимает 17 место в зарплатной ведомости «Милана», зарабатывая чуть менее двух миллионов евро в год. Ситуация с контрактом породила слухи о возможном уходе Эрнандеса. По сообщениям прессы, в трансфере игрока были заинтересованы «Челси» и «ПСЖ».

В этом сезоне Эрнандес провёл 19 матчей за «россонери» в чемпионате Италии, в которых футболист отметился четырьмя голами и пятью ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Тео Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
18:00 · Италия. Серия А
«Милан» может проиграть «Сассуоло» борьбу за нападающего
17:47 · Италия. Серия А
«Милан» удвоит зарплату Тео Эрнандеса более чем в два раза
16:45 · Италия. Серия А
Ориги предложили «Интеру», но клуб хочет нападающего «Сассуоло»
16:12 · Италия. Серия А
​Футболиста «Сассуоло» арестовали – его обвиняют в хранении оружия
14:55 · Италия. Серия А
Возможен ли трансфер Миранчука ​в «Лацио» - в римском клубе высказались
14:41 · Англия. Премьер-лига
Моуринью всё ещё надеется, что Джака перейдёт в «Рому»
13:36 · Италия. Серия А
Госенс проходит медосмотр в «Интере» 1
13:26 · Италия. Серия А
«Монако» отдал Пеллегри в аренду «Торино» официально
12:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предлагает контракт звёздному нападающему «Ювентуса»
11:01 · Италия. Серия А
Украинский форвард может заменить Белотти в «Торино»
09:37 · Италия. Серия А
«Ювентус» назвал игрока, которого отправит в аренду
08:46 · Англия. Премьер-лига
Дибала готов перейти в английский топ-клуб 3
08:27 · Россия. Премьер-лига
«Химки» заинтересованы в Кокорине, но не хотят платить за его трансфер
08:19 · Италия. Серия А
«Наполи» назвал клубам АПЛ стоимость Осимхена
00:22 · Италия. Серия А
«Торино» видит в Довбике замену Белотти
Все новости
Рекомендуем