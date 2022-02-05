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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру: «Я никогда не сдаюсь»

05 Февраля 2022 • 01:22 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
1.83 3.85 4.10
Через 17 ч. 13 мин.

Нападающему Оливье Жиру уже 35 лет, но он полон спортивных амбиций - Жиру говорит о том, что хочет выигрывать трофеи и дальше. Жиру завоевал золотую медаль чемпиона мира в 2018 году, но на клубном уровне его успехи скромнее - выступая за нынешний «Милан», вряд ли можно всерьез претендовать на большие трофеи. Впрочем, победа в чемпиона мира дорогого стоит, признается сам Оливье.

- В 10 лет я мечтал выиграть чемпионат мира и даже говорил об этом своим друзьям. А перед финалом они напомнили мне об этом. После финала было трудно вернуться к тренировкам, но, с другой стороны, футбол - это всегда новое начало. Мотивация очень важна, а я хочу выиграть еще больше трофеев. Никогда не сдаюсь, - заявил Жиру, слова которого приводит pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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05.02  17:00 Рома ... Дженоа 1.39 5.20 7.80
05.02  20:00 Интер Милан ... Милан 1.83 3.90 4.20
05.02  22:45 Фиорентина ... Лацио 2.30 3.55 3.05
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Сегодня, 05 Февраля
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