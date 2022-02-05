Жиру: «Я никогда не сдаюсь»

Нападающему Оливье Жиру уже 35 лет, но он полон спортивных амбиций - Жиру говорит о том, что хочет выигрывать трофеи и дальше. Жиру завоевал золотую медаль чемпиона мира в 2018 году, но на клубном уровне его успехи скромнее - выступая за нынешний «Милан», вряд ли можно всерьез претендовать на большие трофеи. Впрочем, победа в чемпиона мира дорогого стоит, признается сам Оливье.

- В 10 лет я мечтал выиграть чемпионат мира и даже говорил об этом своим друзьям. А перед финалом они напомнили мне об этом. После финала было трудно вернуться к тренировкам, но, с другой стороны, футбол - это всегда новое начало. Мотивация очень важна, а я хочу выиграть еще больше трофеев. Никогда не сдаюсь, - заявил Жиру, слова которого приводит pianetamilan.it.