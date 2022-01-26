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Травма Ибрагимовича: швед настроен оптимистично

26 Января 2022 • 22:39 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
05.02 20:00

23 января во время матча «Милана» против «Ювентуса» (0:0) лидер-ветеран «россонери» Златан Ибрагимович был заменён на 28-й минуте из-за дискомфорта в ахилловом сухожилии. 

Шведу в начале октября исполнилось 40 лет, и в таком возрасте важно обращать внимание на любые мелочи в самочувствии, а каждое лечение травмы превращается в отдельное противостояние со временем.

Естественно, плохое самочувствие Златана стало поводом для тревоги тренера Стефано Пиоли, но, несмотря на вышеприведённые тезисы, Ибрагимович, оценивая свои ощущения, настраивается на то, чтобы сыграть в дерби 5 февраля против «Интера». На этой неделе у звёздного форварда ожидается ряд дополнительных обследований.  

Швед стал важнейшим элементом игры «Милана», появившись на поле 19 раз, забив 8 голов и отдав две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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