Травма Ибрагимовича: швед настроен оптимистично

23 января во время матча «Милана» против «Ювентуса» (0:0) лидер-ветеран «россонери» Златан Ибрагимович был заменён на 28-й минуте из-за дискомфорта в ахилловом сухожилии.

Шведу в начале октября исполнилось 40 лет, и в таком возрасте важно обращать внимание на любые мелочи в самочувствии, а каждое лечение травмы превращается в отдельное противостояние со временем.

Естественно, плохое самочувствие Златана стало поводом для тревоги тренера Стефано Пиоли, но, несмотря на вышеприведённые тезисы, Ибрагимович, оценивая свои ощущения, настраивается на то, чтобы сыграть в дерби 5 февраля против «Интера». На этой неделе у звёздного форварда ожидается ряд дополнительных обследований.

Швед стал важнейшим элементом игры «Милана», появившись на поле 19 раз, забив 8 голов и отдав две результативные передачи.