«Ювентус» предложил Кулушевски уйти в аренду в «Милан»

Туринский «Ювентус» предложил своему нападающему Деяну Кулушевски присоединиться на правах аренды до конца сезона к «Милану». По сообщениям Calciomercato, туринский клуб совершенно не против отпустить своего футболиста в стан прямых конкурентов за топ-4.

Ранее шведский нападающий уже успел отклонить другое арендное предложение от английского «Эвертона», который в скором времени может возглавить Фрэнк Лэмпард. Напомним, что «Ювентус» ранее согласовал трансфер форварда «Фиорентины» Душана Влаховича за 70 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Кулушевски один гол и три голевые передачи в чемпионате Италии за «Ювентус».