Спортивный директор «Сассуоло» не стал исключать продажу Скамакки

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Карневали не стал исключать продажу нападающего Джанлуки Скамакки. Как сообщает Tuttomercatoweb, нападающий может быть продан до конца январского трансферного окна.

«Мы подождём и посмотрим. У нас есть предложения по Скамакке, но они поступили не только от итальянских клубов, а и от иностранных. Конечно, мы хотим сохранить его до конца сезона. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие несколько дней», – приводит слова Джованни Карневали Football Italia.

Ранее отмечалось, что в услугах Скамакки всерьёз заинтересовался миланский «Интер», который готов заполучить игрока уже этой зимой.