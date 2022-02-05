Мальдини: «Мы хотим оставить Ибрагимовича»

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал слухи о будущем 40-летнего нападающего «россонери» Златана Ибрагимовича. По словам итальянца, клуб хочет оставить шведского форварда и на следующий сезон.

«Сейчас мы обсуждаем со Златаном новый контракт. Наш план состоит в том, чтобы продолжить с ним сотрудничество. Ибрагимович никогда не будет для нас проблемой. Последнее слово останется за ним», цитирует Мальдини итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Ибрагимович перешёл в «Милан» зимой 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. Игрок собирается сыграть за сборную Швеции на ближайшем чемпионате мира в Катаре.