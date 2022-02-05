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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «Мы хотим оставить Ибрагимовича»

05 Февраля 2022 • 21:38 Комментировать
Интер Милан
1:2
Милан
окончен

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал слухи о будущем 40-летнего нападающего «россонери» Златана Ибрагимовича. По словам итальянца, клуб хочет оставить шведского форварда и на следующий сезон.

«Сейчас мы обсуждаем со Златаном новый контракт. Наш план состоит в том, чтобы продолжить с ним сотрудничество. Ибрагимович никогда не будет для нас проблемой. Последнее слово останется за ним», цитирует Мальдини итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Ибрагимович перешёл в «Милан» зимой 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. Игрок собирается сыграть за сборную Швеции на ближайшем чемпионате мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Паоло Мальдини
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