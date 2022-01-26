Бывший «Император» «Интера» попался пьяным за рулем в Рио-де-Жанейро

Бразилец Адриано, в начале нулевых годов блиставший в составе «Пармы» и «Интера», после окончания игровой карьеры ударился во все тяжкие, явно стремясь прожить жизнь весело и с приключениями. Адриано регулярно попадает на страницы бразильской «желтой прессы», и сейчас снова оскандалился.

В воскресенье утром его остановила полиция - находившийся за рулем Адриано был пьян, вдобавок, сообщает fcinter1908.it, оказалось, что его водительские права уже были аннулированы недавно, так что раскатывал пьяный Адриано даже без удостверения.

Его оштрафовали, а машину вернули только после того, как на место инцидента прибыл трезвый приятель «Императора», севший за руль.