Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Интера»: «Брозович хочет остаться»

05 Февраля 2022 • 20:45 Комментировать
Интер Милан
1:0
Милан
1.83 3.70 4.30
2-й тайм

 Спортивный директор миланского «Интера» Беппе Маротта прокомментировал слухи относительно будущего полузащитника клуба Марцело Брозовича. Напомним, что контракт хорватского хавбека истекает по окончанию сезона.

«Брозович хочет остаться здесь. Мы хотим сохранить его в качестве ключевого игрока. Нет никаких сомнений. Мы работаем над тем, чтобы заключить новый контракт как можно скорее. Мы постараемся быстро закончить бумажную работу», – цитирует слова Маротты итальянское издание DAZN.

Отметим, что Брозович ранее был связан с возможным переходом из миланского «Интера». Хорватского полузащитника не устраивала зарплата, которую ему предлагали руководители «нерадзурри».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Марсело Брозович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Рома 0:0 Дженоа 1.33 5.30 9.00
Идет 53 минута Интер Милан 1:0 Милан 1.83 3.70 4.30
05.02  22:45 Фиорентина ... Лацио 2.30 3.55 3.05
06.02  14:30 Аталанта ... Кальяри 1.27 6.40 10.00
06.02  17:00 Венеция ... Наполи 5.80 4.50 1.54
06.02  17:00 Болонья ... Эмполи 1.96 3.80 3.75
06.02  17:00 Сампдория ... Сассуоло 2.85 3.65 2.42
06.02  20:00 Удинезе ... Торино 2.95 3.30 2.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Февраля
20:55 · Италия. Серия А
Миранчук вне заявки «Аталанты» на матч с «Кальяри» - на восстановление уйдёт ещё пару недель
20:45 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Интера»: «Брозович хочет остаться»
20:05 · Италия. Серия А
Моуринью – о незасчитанном голе: «Это уже не футбол, давайте называть его по-другому»
19:34 · Италия. Серия А
​Аллегри постарался снизить давление на Влаховича
19:30 · Италия. Серия А
​«Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 2
19:23 · Италия. Серия А
​«Интер» и «Милан» определились с составами на дерби
18:53 · Италия. Серия А
​Спаллетти объяснил, почему «Наполи» не на одном уровне с «Интером»
18:44 · Италия. Серия А
​Пинту о Дзаньоло: «Даже Месси ушёл из «Барселоны»
15:34 · Италия. Серия А
​Моуринью может повторить рекорд Конте
14:58 · Италия. Серия А
​«Интер» привезёт 84-летнюю фанатку на миланское дерби – она впервые за 35 лет не смогла купить абонемент
11:30 · Голландия. Эредивизие
Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» восходящую звезду «Аякса»
10:08 · Италия. Серия А
Клуб Ла Лиги нацелился на форварда «Фиорентины»
08:54 · Италия. Серия А
Михайлович написал книгу и получил премию
08:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за защитника «Ювентуса»
08:31 · Италия. Серия А
Жиру: «Матч с «Интером» - это возможность остаться в гонке за «скудетто»
Все новости
Рекомендуем