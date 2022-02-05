Спортивный директор «Интера»: «Брозович хочет остаться»

Спортивный директор миланского «Интера» Беппе Маротта прокомментировал слухи относительно будущего полузащитника клуба Марцело Брозовича. Напомним, что контракт хорватского хавбека истекает по окончанию сезона.

«Брозович хочет остаться здесь. Мы хотим сохранить его в качестве ключевого игрока. Нет никаких сомнений. Мы работаем над тем, чтобы заключить новый контракт как можно скорее. Мы постараемся быстро закончить бумажную работу», – цитирует слова Маротты итальянское издание DAZN.

Отметим, что Брозович ранее был связан с возможным переходом из миланского «Интера». Хорватского полузащитника не устраивала зарплата, которую ему предлагали руководители «нерадзурри».