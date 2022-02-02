Дзаньоло может покинуть «Рому» уже в конце сезона

«Рома» может лишиться услуг нападающего Николо Дзаньоло, если тот покинет клуб - в итальянской прессе уже обсуждают такой сценарий. В частности, об этом сообщила La Gazzetta Dello Sport, в то же время техдиректор «Ромы» уклончиво ответил на соответствующий вопрос о будущем 22-летнего нападающего.

- Я не могу знать, останется ли Дзаньоло. Сейчас никто не может этого знать, - заявил Тиагу Пинту.

В текущем сезоне Дзаньоло сыграл в 19 матчах и забил два гола, но также получил семь желтых карточек и одну красную, что достаточно красноречиво свидетельствует об его излишней горячности на поле.