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Чемпионат Италии. Серия А

Дзаньоло может покинуть «Рому» уже в конце сезона

02 Февраля 2022 • 06:42 Комментировать
Рома
...
Дженоа
05.02 17:00

«Рома» может лишиться услуг нападающего Николо Дзаньоло, если тот покинет клуб - в итальянской прессе уже обсуждают такой сценарий. В частности, об этом сообщила La Gazzetta Dello Sport, в то же время техдиректор «Ромы» уклончиво ответил на соответствующий вопрос о будущем 22-летнего нападающего.

- Я не могу знать, останется ли Дзаньоло. Сейчас никто не может этого знать, - заявил Тиагу Пинту.

В текущем сезоне Дзаньоло сыграл в 19 матчах и забил два гола, но также получил семь желтых карточек и одну красную, что достаточно красноречиво свидетельствует об его излишней горячности на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Николо Дзаньоло
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РОМА ДЖЕНОА
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