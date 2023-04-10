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Аспиликуэта: «Свои лучшие матчи в сборной Испании я провёл под руководством Луиса Энрике»

10 Апреля 2023 • 14:52 Комментировать
Челси
...
Брайтон
15.04 17:00

Капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта намекнул, что не против назначения Луиса Энрике на пост главного тренера команды. Напомним, защитник выступал под руководством этого наставника в составе сборной Испании.

«Свои лучшие матчи в сборной Испании я провёл под руководством Луиса Энрике. Назначением нового тренера и переговорами занимаются специалисты. Мы доверяем их выбору и понимаем, что они постараются найти лучший вариант для клуба», – цитирует Аспиликуэту Absolute Chelsea.

Напомним, временным тренером «Челси» недавно был назначен Фрэнк Лэмпард. Два главных претендента на роль постоянного наставника – Луис Энрике и Юлиан Нагельсманн.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сесар Аспиликуэта Луис Энрике
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ЧЕЛСИ БРАЙТОН
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