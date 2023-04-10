Аспиликуэта: «Свои лучшие матчи в сборной Испании я провёл под руководством Луиса Энрике»

Капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта намекнул, что не против назначения Луиса Энрике на пост главного тренера команды. Напомним, защитник выступал под руководством этого наставника в составе сборной Испании.

«Свои лучшие матчи в сборной Испании я провёл под руководством Луиса Энрике. Назначением нового тренера и переговорами занимаются специалисты. Мы доверяем их выбору и понимаем, что они постараются найти лучший вариант для клуба», – цитирует Аспиликуэту Absolute Chelsea.

Напомним, временным тренером «Челси» недавно был назначен Фрэнк Лэмпард. Два главных претендента на роль постоянного наставника – Луис Энрике и Юлиан Нагельсманн.