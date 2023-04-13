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Канте: «Постараемся изменить ход матча с «Реалом»

13 Апреля 2023 • 14:18 Комментировать (1)
Челси
...
Брайтон
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15.04 17:00

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте поделился ожиданиями от ответной встречи с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, «синие» вчера проиграли первый матч со счётом 0:2 на «Сантьяго Бернабеу».

«Мы подготовимся к ответной игре и постараемся изменить ход противостояния и выйти в следующий раз. Со мной всё в порядке, я счастлив вернуться после травмы. Надеюсь, нам удастся достичь успеха», – цитирует Канте Sky Sports.

Канте лишь недавно вернулся в строй после тяжёлой травмы колена и перенесённой операции, из-за которой пропустил большую часть нынешнего сезона. Ранее ходили слухи, что француз близок к продлению своего истекающего контракта с «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Н'Голо Канте
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ЧЕЛСИ БРАЙТОН
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nmgh
13 Апреля 2023 в 15:36
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