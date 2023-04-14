Луис Энрике хочет видеть в «Челси» Облака

Луис Энрике потребует от руководства «Челси» приобрести голкипера мадридского «Атлетико» Яна Облака, если получит назначение на должность главного тренера. По информации от журналиста Низара Кинселлы, испанский специалист хотел бы видеть словенца в качестве основного вратаря лондонской команды.

Напомним, у Облака есть контракт с мадридским «Атлетико» до 2028 года. Это сильно усложняет вероятность потенциальной сделки, хоть «матрасники» и испытывают финансовые проблемы.

Отмечается, что Энрике не устраивает нынешний подбор голкиперов «Челси», который включает Кепу Аррисабалагу и Эдуара Менди.