Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Луис Энрике хочет видеть в «Челси» Облака

14 Апреля 2023 • 14:54 Комментировать
Челси
...
Брайтон
1 2.60 X 3.45 2 2.70
15.04 17:00

Луис Энрике потребует от руководства «Челси» приобрести голкипера мадридского «Атлетико» Яна Облака, если получит назначение на должность главного тренера. По информации от журналиста Низара Кинселлы, испанский специалист хотел бы видеть словенца в качестве основного вратаря лондонской команды.

Напомним, у Облака есть контракт с мадридским «Атлетико» до 2028 года. Это сильно усложняет вероятность потенциальной сделки, хоть «матрасники» и испытывают финансовые проблемы.

Отмечается, что Энрике не устраивает нынешний подбор голкиперов «Челси», который включает Кепу Аррисабалагу и Эдуара Менди.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Луис Энрике Ян Облак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ БРАЙТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.04.23 в 14:30
Астон Вилла Астон Вилла
Ньюкасл Ньюкасл
3.05 3.25 2.47
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Апреля
15:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Не стоит забывать, что мы отстаём от «Арсенала» на 6 очков в таблице»
15:37 · Англия. Премьер-лига
Артета считает, что Райс может вывести «Арсенал» на новый уровень
15:36 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти: «Англичане считают, что у них самая сильная лига, но…»
14:58 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Челси» встретится с родителями Гави
14:54 · Англия. Премьер-лига
Луис Энрике хочет видеть в «Челси» Облака
14:53 · Англия. Премьер-лига
Тайна Холанна раскрыта! Игрок «Манчестер Сити» назвал своё «волшебное зелье»
14:36 · Англия. Премьер-лига
Лапорт может сменить «Манчестер Сити» на клуб Ла Лиги
14:12 · Англия. Премьер-лига
Скоулз — о травме Мартинеса: «Это большая потеря для «Манчестер Юнайтед»
13:47 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган будет зарабатывать в «Барселоне» 12 миллионов евро в год
13:45 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья хотел бы «украсть» силу у Холанна
13:36 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти: «Мы сыграем с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов? Ещё ничего не решено»
13:31 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья: «Для меня Месси номер один в мире»
13:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает трёх игроков на позицию голкипера
13:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Арсенал» опережают «Барселону» в борьбе за Роке
13:14 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» ещё не согласовала трансфер Гюндогана
Все новости
Рекомендуем