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Лэмпард: «Чилуэлла не будет в ответной встрече, это большое разочарование»

13 Апреля 2023 • 12:11 Комментировать
Челси
...
Брайтон
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15.04 17:00

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард разочарован удалением левого защитника Бена Чилуэлла во вчерашнем матче против мадридского «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, англичанин получил прямую красную за фол последней надежды на Родриго.

«Очень жаль, что Кулибали получил травму, но на замену вышел Кукурелья, который сыграл свою роль. Наибольшая потеря – это красная карточка Чилуэлла. Бена не будет в ответной встрече, это большое разочарование для команды. Это топ-игрок, который внёс бы свой вклад на «Стэмфорд Бридж», – заявил Лэмпард на послематчевой пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард Бен Чилуэлл
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ЧЕЛСИ БРАЙТОН
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