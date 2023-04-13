Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игроки «Челси» не могут забить четыре матча подряд

13 Апреля 2023 • 00:16 Комментировать
Челси
...
Брайтон
1 2.60 X 3.45 2 2.65
15.04 17:00

Лондонский «Челси» сегодня на выезде уступил мадридскому «Реалу» - 0:2. Таким образом, «синие» провели уже четвёртый подряд безголевой матч, если брать все турниры.

Началась эта серия 1 апреля в игре домашней игре против «Астон Виллы», которую «Челси» проиграл со счётом 0:2. Вскоре после конфуза «синих» покинул главный тренер Грэм Поттер.

3 апреля «Челси» сыграл дома с «Ливерпулем» в нулевую ничью, а 8 апреля в первом матче вернувшегося на пост главного тренера Фрэнка Лэмпарда «пенсионеры» уступили в гостях «Вулверхэмптону».

Как отмечает Opta, в последний раз лондонский клуб не забивал в четырёх матчах кряду 30 лет назад - в 1993 году.

Обзор прошедшей игры читайте в нашем материале.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ БРАЙТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Апреля
00:16 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Челси» не могут забить четыре матча подряд
12 Апреля
23:42 · Англия. Премьер-лига
Соседи Ришарлисона устали от его вечеринок
22:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может крупно потратиться на двух игроков «Брайтона» слухи
21:30 · Англия. Премьер-лига
Ориги может вернуться в АПЛ – назван клуб
21:07 · Англия. Премьер-лига
Отказ «Ливерпуля» от Беллингема воодушевил «Манчестер Сити» слухи
20:48 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Фулхэма» Палинья стал ближе к переходу в «Ливерпуль» слухи
20:32 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет подписать Беллингема в «Манчестер Юнайтед»
20:31 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» надеется подписать Маунта слухи
20:31 · Англия. Премьер-лига
Уоткинс и «Астон Вилла» продвинулись в переговорах о контракте
20:25 · Англия. Премьер-лига
Джо Коул: «Думаю, Холанн забьёт 1000 голов»
19:05 · Англия. Чемпионшип
В «Уотфорде» недовольны работой Уайлдера
18:31 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» установил ценник на Мелье
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» сохраняет интерес к Антонио
18:14 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа заявил, что не думает о своём контракте с «Манчестер Юнайтед»
15:57 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов сделать предложение топ-форварду из Серии А
Все новости
Рекомендуем