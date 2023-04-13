Игроки «Челси» не могут забить четыре матча подряд

Лондонский «Челси» сегодня на выезде уступил мадридскому «Реалу» - 0:2. Таким образом, «синие» провели уже четвёртый подряд безголевой матч, если брать все турниры.

Началась эта серия 1 апреля в игре домашней игре против «Астон Виллы», которую «Челси» проиграл со счётом 0:2. Вскоре после конфуза «синих» покинул главный тренер Грэм Поттер.

3 апреля «Челси» сыграл дома с «Ливерпулем» в нулевую ничью, а 8 апреля в первом матче вернувшегося на пост главного тренера Фрэнка Лэмпарда «пенсионеры» уступили в гостях «Вулверхэмптону».

Как отмечает Opta, в последний раз лондонский клуб не забивал в четырёх матчах кряду 30 лет назад - в 1993 году.

Обзор прошедшей игры читайте в нашем материале.