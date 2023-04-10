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Дзола – о «Челси»: «Недостаточно купить качественных игроков, чтобы построить хорошую команду»

10 Апреля 2023 • 15:09 Комментировать
Челси
...
Брайтон
15.04 17:00

Бывший нападающий «Челси» Джанфранко Дзола раскритиковал трансферную политику лондонцев. Напомним, с прошлого лета «синие» потратили на новичков свыше 600 миллионов евро – это больше, чем любая другая команда в мире за указанный отрезок.

«Недостаточно купить качественных игроков, чтобы построить хорошую команду. «Челси» является ярким тому примером. Сейчас дела у клуба идут не лучшим образом», – цитирует Дзолу журналист Саймон Филлипс в социальных сетях.

Напомним, «Челси» сейчас занимает одиннадцатую строчку в чемпионате Англии. Скоро команда сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Джанфранко Дзола
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ЧЕЛСИ БРАЙТОН
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