Дзола – о «Челси»: «Недостаточно купить качественных игроков, чтобы построить хорошую команду»

Бывший нападающий «Челси» Джанфранко Дзола раскритиковал трансферную политику лондонцев. Напомним, с прошлого лета «синие» потратили на новичков свыше 600 миллионов евро – это больше, чем любая другая команда в мире за указанный отрезок.

«Недостаточно купить качественных игроков, чтобы построить хорошую команду. «Челси» является ярким тому примером. Сейчас дела у клуба идут не лучшим образом», – цитирует Дзолу журналист Саймон Филлипс в социальных сетях.

Напомним, «Челси» сейчас занимает одиннадцатую строчку в чемпионате Англии. Скоро команда сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского «Реала».