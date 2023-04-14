Кукурелья назвал своего самого сложного оппонента

Защитник «Челси» Марк Кукурелья рассказал о самом сложном сопернике, с которым ему приходилось сталкиваться в своей карьере. Испанец назвал полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне, который на прошлой неделе отдал свою сотую голевую передачу в АПЛ.

«Мой самый сложный соперник? Кевин де Брёйне. Это очень сильный игрок, который создаёт много моментов. Защитники должны уделять ему особое внимание, ведь если у него будет пространство или момент для удара, он легко создаст голевую ситуацию или же забьёт сам», – цитирует Кукурелью издание Goal.

Марк в нынешнем сезоне мог выступать вместе с де Брёйне за «Манчестер Сити», но «горожане» отказались платить «Брайтону» требуемую сумму. В итоге Кукурелья присоединился к «Челси».