Лэмпард: «В игре 1 в 1 Винисиус способен доставить проблемы любой команде»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил выступления вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во вчерашнем четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, бразилец был признан лучшим игроком поединка против «синих» и помог своей команде одержать победу со счётом 2:0.

«В игре один в один Винисиус способен доставить проблемы любой команде. Я выпустил схему 3-5-2, чтобы у Винисиуса было два соперника на поле: Уэсли Фофана и Рис Джеймс. Когда Фофана получил жёлтую карточку на старте матча, это совсем нам не помогло. Я надеялся, что мы сыграем лучше», – заявил Лэмпард на пресс-конференции.