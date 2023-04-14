Кукурелья: «Для меня Месси номер один в мире»

24-летний защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья, с 2012 по 2017 год воспитывавшийся в академии «Барселоны» «Ла Масии», поделился своим мнением о чемпионе мира из Аргентины Лионеле Месси.

«Для меня он номер один в мире. Я играл с ним в «Барселоне» и много с ним тренировался. Самое невероятное, что когда вы смотрите игру, он много ходит, [но] он наблюдает за всем, следит за пространством. А затем, когда он получает мяч, у него уже есть информация и осознание ситуации, [такое, что] он готов «прибить» другую команду», - приводит слова Кукурельи издание Goal.

Лионель Месси выступал за каталонский коллектив на профессиональном уровне с 2003 по 2021 год.