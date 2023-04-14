«Челси» и «Арсенал» опережают «Барселону» в борьбе за Роке

Каталонская «Барселона» рискует проиграть борьбу за нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке. По информации от Vince ™, в борьбе за бразильца в данный момент лидируют два лондонских клуба – «Челси» и «Арсенал».

Отметим, что сам Роке предпочитает перейти именно в «Барселону», но у каталонского клуба вряд ли хватит денег на осуществление трансфера, который оценивается в районе 50 миллионов евро. «Челси» и «Арсенал», в свою очередь, готовы потратиться на форварда.

В случае неудачи с трансфером Роке, «Барселона» может переключиться на нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга из того же «Челси», который выступал за каталонцев в прошлом сезоне.