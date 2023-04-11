«Брайтон» хочет подписать игрока «Арсенала»

Один из игроков лондонского «Арсенала» Рейсс Нельсон останется без контракта предстоящим летом, и на него имеет виды занимающий седьмое место в чемпионате Англии «Брайтон». Об этом сообщает издание Daily Mail, правда, финансовые условия возможного контракта с 23-летним игроком не сообщаются. В прошлой Рейсс успел поиграть за немецкий «Хоффенхайм» и нидерландский «Фейеноорд». Привлекается для выступлений в юношеские и молодежные сборные Англии.

В предстоящие выходные «Брайтону» предстоит сыграть с лондонским «Челси», это случится в рамках тридцать первого тура чемпионата.