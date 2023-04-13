Отец Макаллистера: «Скорее всего, Алексис в следующем сезоне будет играть за другую команду»

Карлос Макаллистер, отец полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистера, высказался о будущем сына. Карлос признался, что аргентинец с большой долей вероятности сменит клубную прописку в ближайшее межсезонье.

«Скорее всего, Алексис в следующем сезоне будет играть за другую команду», – цитирует Макаллистера старшего Bolavip.

К Макаллистеру ранее проявляли интерес многие топ-клубы Английской премьер-лиги. Футболиста связывали с «Тоттенхэмом», «Челси», «Ливерпулем», лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в декабре Алексис выиграл чемпионат мира в качестве основного полузащитника сборной Аргентины.