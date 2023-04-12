«Челси» не встречался с Гави и его агентом

Лондонский «Челси» не проводил встречу с полузащитником каталонской «Барселоны» Гави. Ранее сообщалось, что представители «синих» встретились с самим игроком и его агентом, чтобы обсудить потенциальный переход. Тем не менее, журналист Фабрицио Романо опровергает эти слухи.

Напомним, у Гави возникли проблемы с регистрацией нового контракта, после чего пошли слухи о возможном уходе футболиста из «Барселоны». «Челси» был заинтересован в игроке раньше, но его трансфер так и не удалось осуществить.

Гави в данный момент получает зарплату по новому контракту, хотя это соглашение до сих пор не было зарегистрировано. «Барселона» работает над тем, чтобы поскорее решить вопрос.