«Челси» продлил контракт Энцо Фернандеса до 2032 года

«Челси» воспользовался возможностью автоматического продления контракта Энцо Фернандеса.

Полузащитник пополнил ряды лондонского клуба в январе, перебравшись из португальской «Бенфики» за 121 млн евро. Соглашение аргентинца было рассчитано до 2031 года, однако руководству «синих» этого оказалось недостаточно: как информирует журналист Сесар Луис Мерло, «Челси» уже активировал опцию пролонгации договора хавбека ещё на один год. Теперь стороны связаны соглашением до июня 2032 года.

Энцо Фернандес провёл 13 матчей за «Челси» с момента переезда из Португалии, отметившись двумя ассистами.