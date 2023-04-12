Стало известно, почему Беллингем отказал в переходе «Челси», «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем отказал в переходе трём клубам, которые были заинтересованы в его трансфере. Напомним, в этот список попали «Челси», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Немецкое издание Bild прояснило ситуацию по поводу того, почему Джуд не захотел переходить ни в одну из этих команд. Дело в том, что Беллингем хочет играть за престижный клуб с такими ценностями, как «страсть, честь и репутация». Игрока не интересуют большие деньги, которые предлагали ему в «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ».

Напомним, на Беллингема осталось два претендента – «Ливерпуль» и мадридский «Реал», но ни одна из этих команд пока не готова платить требуемые 150 миллионов евро.