Владелец «Челси» час беседовал с командой в раздевалке

Совладелец «Челси» Тодд Бёли провёл беседу с футболистами команды после поражения в матче 31-го тура АПЛ от «Брайтона» (1:2).

Как сообщает журналист Ману Санчес, Бёли посетил раздевалку «Челси» вместе с владельцем «синих» Бехдадом Эгбали. По информации источника, Бёли беседовал с командой около часа. При этом неизвестно, о чем именно говорил функционер.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 39 набранных очков за 31 игру.

Следующим соперником лондонского клуба будет мадридский «Реал». Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет 18 апреля в 22:00 по мск. Первая игра завершилась победой «сливочных» со счетом 2:0.