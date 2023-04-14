Романо: «Челси» не претендует на Дисаси»

Известный инсайдер Фабрицио Романо опроверг слухи об интересе «Челси» к центральному защитнику «Монако» Акселю Дисаси.

Француз интересен ряду представителей ведущих лиг, однако «Челси» в настоящий момент не участвует в гонке, несмотря на слухи, докладывает Романо. Лондонский клуб установил другие приоритеты на предстоящее трансферное окно. При этом, как отмечается, 25-летний центрбек с высокой вероятностью покинет «Монако» после завершения текущей кампании.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Акселя Дисаси в 25 млн евро. Интерес к игроку также приписывается «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити».