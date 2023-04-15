Лэмпард: «Не я решил продавать Абрахама, Томори и Аке»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард намекнул на то, что руководство клуба совершило ошибку, расставшись с некоторыми воспитанниками.

«Я очень рад видеть в команде таких воспитанников, как Конор Галлахер, Мэйсон Маунт, Рис Джеймс и Трево Чалоба. У «Челси» одна из лучших академий не только в Англии, а и во всём мире. К сожалению, не все смогли здесь закрепиться, но не я решил продавать Тэмми Абрахама, Фикайо Томори и Натана Аке. Эти решения уже приняты, так что нужно смириться», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Напомним, Абрахам и Томори покинули «Челси», когда командой руководил Томас Тухель. Аке ушёл гораздо раньше, когда у руля «синих» находился Антонио Конте.