Колвилл – одна из главных трансферных целей «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» положили глаз на молодого центрального защитника «Брайтона» Леви Колвилла, который выступает за «чаек» на правах аренды. Футболист в данный момент принадлежит лондонскому «Челси», который хочет продлить контракт со своим воспитанником.

Журналист Низар Кинселла сообщает, что Колвилл является серьёзной трансферной целью для «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Тем не менее, ещё неизвестно, согласится ли отпустить игрока «Челси». Несмотря на высокую конкуренцию в центре обороны, «пенсионеры» не спешат расставаться с Колвиллом, который к сегодняшнему дню ещё не дебютировал за взрослую команду в официальных матчах.