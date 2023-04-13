Уэсли Фофана – о поражении «Реалу»: «У нас будет шанс всё исправить»

Центральный защитник «Челси» Уэсли Фофана прокомментировал результат первого четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Напомним, «синие» проиграли на выезде со счётом 0:2, играя в меньшинстве в большей части второго тайма. Сам Фофана провёл на самый удачный матч, получив жёлтую карточку в самом дебюте.

«Сложно смириться с результатом, ведь мы потеряли игрока и пропустили по одному голу в каждом тайме. Конечно, всегда обидно пропускать два гола. Нынешняя ситуация очень неприятна для каждого, но на следующей неделе у нас будет ответный матч дома. Мы сыграем на «Стэмфорд Бридж». Счёт пока всего 0:2, у нас будет шанс всё исправить», – цитирует Фофана официальный сайт «Челси».