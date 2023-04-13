Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил возможность перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

- Писали, что в истории Захаряна и «Челси» не всё закончилось и его могут купить. Сейчас для него есть смысл переходить в английский клуб?

- На данный момент я не вижу для него перспектив в «Челси». Посмотрите, сколько там людей на скамейке сидит. Да и сам Захарян не в лучшей форме. Пик пока что у него прошёл, теперь снова возвращаться на предыдущий уровень. Он молодой, у него всё ещё впереди, подвернётся шанс.

- Пока не списываете его со счетов?

- Пока не вижу смысла. Молодые часто выстреливают и пропадают. Захарян парень перспективный.

- Перспективнее того же Пиняева?

- Я бы их не сравнивал. Сергей - один из перспективных молодых футболистов сейчас в России. У него просто есть талант - это врождённое качество, его наградила природа. У него есть резкость и скорость. Люди вокруг говорят: «Нужно всю жизнь работать и тренироваться». А кто не тренируется? Все это делают, но как Месси и Роналду не становятся. Тот же Месси тренируется меньше остальных? Нет, конечно. За свою жизнь видел кучу людей, которые толком не занимались, а выходили на поле и становились лучшими. Ему всего 18 лет, давайте пока не переоценивать.

- А перспективнее Тюкавина?

- Пусть Тюкавин посмотрит, как Колыванов раньше играл в нападении, и поймет, к чему стремиться. Надо, чтоб так играли нападающие. Сейчас можно посмотреть, как он бежал, обыгрывал и возил всех звёзд в итальянском чемпионате. Вот на кого ориентироваться надо.

Роберт Иванов