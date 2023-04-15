Де Дзерби: «Удивительный результат»

В тридцать первом туре чемпионата Англии «Брайтон» обыграл на выезде лондонский «Челси». Этим очень доволен Роберто де Дзерби, итальянский наставник «Брайтона», которого порой прочат на роль главного тренера «Челси».

- Удивительный матч для нас, не только результат, но и сама игра. Она дарит нам уверенность, дарит энтузиазм, желание закончить сезон наилучшим образом. Теперь ждем полуфинал, а хотим сыграть в финале (речь о Кубке Англии - прим.ред.), - заявил де Дзерби.

Полуфинальные матчи Кубка Англии состоятся в конце следующей недели, «Брайтон» примет дома «Манчестер Юнайтед».